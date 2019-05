Die neuen Schwimmwesten haben den Test bestanden

Mit ihrer olivgrünen Uniform samt Schutzausrüstung, der Sturmhaube, dem Helm und ihren Waffen sind die Cobra-Beamten unverkennbar. Die Ausrüstung bietet in jeder gefährlichen Lage Schutz. Im Zuge der Übungen auf der MS Vorarlberg am Bodensee stand eine brandneue Schwimmweste im Fokus. Sie wird von den Beamten am Oberkörper getragen. Das Prinzip ist einfach: Sobald die Schwimmweste in Kontakt mit Wasser kommt, wird sie sofort aufgeblasen.