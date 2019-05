Claro-Gründer Dygruber:Von Krise zu neuen Modellen

Das war nicht immer so. Wir waren 2012 ganz knapp an der Pleite dran: Das Umsatz-Niveau war damals so hoch wie heute (Anm. 20 Millionen Euro), nur hatten wir am Ende des Jahres eine Million Euro Verlust. Wir hatten nur noch acht Prozent Eigenkapital-Quote und sind knapp an der Insolvenz vorbei geschrammt.