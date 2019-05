Keine konkreten Pläne für Digitalisierungs-HTL

„Jetzt hat das Bundesministerium Schwarz auf Weiß bestätigt: Es gibt keine konkreten Pläne für eine neue HTL“, bilanziert Holzleitner. Für sie drängt die Zeit: „Der Fachkräftemangel in Oberösterreich ist absolut dringlich. Aktuell fehlen 30.000 Fachkräfte in technischen Berufe, in naher Zukunft werden es bereits 100.000 sein.“ Vom Ministerium erwartet sie sich konkrete Vorschlage. „Die Aufnahme in einen Plan bis zum Jahr 2028 ist zu wenig. Die Schule muss gebaut werden und es dauert auch, bis die ersten Schülerinnen und Schüler die neue HTL absolviert haben.“