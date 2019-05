Zweite Runde im FACC-Schadenersatz-Prozess

Der Prozess in Ried startete am 17. Dezember 2018. Im April wurde bereits eine Woche lang verhandelt. Nach einer Pause geht es am kommenden Montag weiter. Neun Zeugen sollen zwischen 20. und 22. Mai aussagen. Unter anderem will Richter Steininger im Laufe des Prozesses auch internationale Zeugen aus China, Großbritannien und den USA befragen. Ein nicht öffentliches Vergleichsgespräch im Rahmen des Schadenersatzprozesses ist in der Vorwoche ergebnislos verlaufen.