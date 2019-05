Ein Blase aus Glück im Dom im Berg

Intimität und Verletzlichkeit

Es könnte schrecklich kitschig sein, was Regen da macht. Nur: Das ist es nicht. Weil sie so ehrlich ist und eine fast unangenehme Intimität mit ihrem Publikum, mit den einzelnen Menschen aufbaut. Sie lässt tief blicken, gibt ihre eigene Verletzlichkeit schonungslos preis und packt sie in rührselige Melodien, zu denen man mal wippen, mal heulen, mal springen und tanzen kann. Explizit politisch wird Regen nie. Menschlichkeit und Frieden sind dennoch wichtig in der Song-Auswahl, und so covert sie neben Herbert Grönemeyers „Mensch“ auch „Sag mir, wo die Blumen sind“ von Marlene Dietrich.