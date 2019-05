Mit musikalischer Energie zum glücklichen Finale

Wer für diese lange ausverkaufte „Zauberflöte“ keine Karten mehr bekommen hat, erhält am 25. Mai eine zweite Chance. Beim Tag der offenen Tür an der Linzer Bruckneruni ist die Produktion um 14 Uhr (in kleinerer Besetzung) noch einmal zu sehen. Gefeiert wird an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm. Der Eintritt ist frei.