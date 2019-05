Jubel am Ballhausplatz nach Kanzler-Statement

Ein Meer an Menschen hat am Samstag am Wiener Ballhausplatz die innenpolitischen Geschehnisse des Tages verfolgt (siehe auch Video oben). Nach dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache als Vizekanzler und FPÖ-Chef brandete am Platz zwischen Hofburg und Kanzleramt erster Jubel auf, untermalt von nahezu ohrenbetäubendem Trillerpfeifen-Lärm. Doch das war der Menge noch nicht genug, denn sie forderte auch Neuwahlen. Als Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Abend vor die Kameras trat, die Worte „Genug ist genug!“ aussprach und damit das Ende von Türkis-Blau besiegelte, war die Genugtuung schließlich enorm.