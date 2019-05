US-Hochschularzt missbrauchte 177 Studenten

An einer US-Universität hat ein Hochschularzt offenbar jahrzehntelang ungehindert Studenten missbraucht. Der 2005 verstorbene Mediziner von der Ohio State University in Columbus habe die Taten in den Jahren 1978 bis 1998 an mindestens 177 Studenten begangen, ergab eine zwölfmonatige unabhängige Untersuchung der Fälle.