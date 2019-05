Peugeot 508 SW: So cool kann vernünftig sein

Die Preisliste beginnt für den Peugeot 508 SW bei 35.750 Euro für den handgeschalteten 130-PS-Diesel, was einen Aufpreis zur Limousine von 1600 Euro bedeutet. Der Testwagen in der Ausstattung GT Line plus Extras wie Adaptivdämpfung, Nachtsicht oder auch „Drive Assist Plus Paket“ kommt auf gut 53.000 Euro.