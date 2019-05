Skitourengeher aus Gmünd stirbt unter Lawine

Einem 59-jährigen Skitourengeher aus Gmünd wurde am Freitag auf dem Oberlercherspitz (Gemeinde Malta) in Kärnten eine Lawine zum tödlichen Verhängnis. Die Lebensgefährtin hatte Freitagabend eine Vermisstenanzeige erstattet, da der Mann von der Tour nicht nach Hause gekommen war. 30 Bergretter, die Alpinpolizei, drei Lawinensuchhunde sowie zwei Polizeihubschrauber begannen gegen 23 Uhr mit der Suche. Der Gmünder konnte am Samstag um 5 Uhr früh nur noch tot aus der Lawine geborgen werden.