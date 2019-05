Geburtsurkunde enthüllt gut gehütetes Geheimnis

Tradition gebrochen

Damit wurde auch mit einer jüngeren Tradition im britischen Königshaus gebrochen, hatte doch Meghans Schwägerin Kate ihre drei Kinder allesamt im St. Mary‘s Krankenhaus in London entbunden - in derselben Klinik also, in der auch Harry und Prinz William geboren wurden. Doch auch nach der Geburt gingen die frischgebackene Eltern neue Wege - anders als Kate hatte sich Meghan auch nicht kurz nach der Geburt mit dem Baby auf dem Arm Medien und Schaulustigen präsentiert.