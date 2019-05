Betrüger überlisteten Mitarbeiter an Tankstelle

Der Vorfall ereignete sich bereits am 15. Mai: Am späten Nachmittag betraten zwei unbekannte männliche Täter eine Tankstelle in Lehen. Nachdem sie einige Kleinigkeiten gekauft hatten, forderten sie den Kassier auf, einen 100 Euro-Schein in 20 zehn Euro-Scheine zu wechseln. Der Mitarbeiter war abgelenkt, wechselte den gewünschten Betrag aber wie verlangt. Das Spiel ging weiter: Nun verlangten die zwei Betrüger, den Betrag jetzt doch in fünf Euro-Scheine zu wechseln.