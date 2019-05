Niederländer schlafend in fahrendem Tesla ertappt

Wie gut, dass der Tesla-Autopilot in diesem Fall nicht versagt hat:Ein Niederländer ist von der Polizei schlafend am Steuer seines Autos ertappt worden, während sein Elektroauto per Autopilot durch die Nacht fuhr. Weil der 50-Jährige bei Hilversum auffallend dicht hinter einem anderen Pkw fuhr, sei eine Streife neben den Wagen gefahren und habe den Schlafenden bemerkt, teilte die Polizei am Freitag mit.