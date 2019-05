Eishockey-Teamchef zählt Torhüter Starkbaum an

„Das sind Eigenfehler, die nicht passieren dürfen“, kritisierte Konstantin Komarek und schloss sich mit zwei Patzern gleich mit ein. „Wir machen in den wichtigen Phasen zu viele Fehler, das kann man auf diesem Niveau nicht machen. Drei Tore in so einem Spiel ist recht gut, da solltest du ein Eishockey-Spiel gewinnen, mehr als zwei sollst du nicht bekommen. Wenn wir unsere Defensivleistung so machen, wie wir das besprochen haben, hätten wir heute drei Punkte gemacht“, ärgerte er sich.