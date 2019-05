43% fordern mehr Strafmöglichkeiten für Lehrer

Lehrer in Oberösterreich mit Schere bedroht

Am Donnerstag war es in der Linzer Europaschule, einer NMS, zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Ein türkischer Bub hatte im Ethikunterricht einen Pädagogen mit einer Schere bedroht. Doch auch die Mutter des Kindes legte nach dem Vorfall kein positives Verhalten an den Tag. Vielmehr beschwerte sie sich, weil die Lehrer die Polizei geholt hatten. Sie muss nun wegen ihres aggressiven Verhaltens gegenüber den Beamten mit einer Anzeige rechnen.