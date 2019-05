Woher kommt das Ibiza-Video, und warum erst jetzt?

Video soll wohl Position der FPÖ vor der EU-Wahl schwächen

Wieso das Video aber erst jetzt Medien zugespielt wurde - und vor Kurzem auch dem deutschen Satiriker Jan Böhmermann, der sich aber abgesehen von einer damals nicht in seiner Bedeutung erkannten Romy-Dankesrede, in der er davon sprach, „gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-bezahlt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza herumzuhängen“, dazu entschloss, „nichts daraus zu machen“ -, ist unklar, der Verdacht liegt aber natürlich nahe, dass die FPÖ vor der EU-Wahl am 26. Mai geschwächt werden soll.