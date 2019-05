Tschechien und Finnland feiern ihre 4. WM-Siege

Tschechien und Finnland stehen nach Siegen gegen die beiden Aufsteiger vor dem Einzug ins Viertelfinale der Eishockey-WM in der Slowakei. Die Tschechen, am Sonntag (16.15 Uhr) nächste Gegner der Österreicher, fertigten am Freitag in Bratislava Italien mit 8:0 ab, Finnland gewann in Kosice gegen Großbritannien mit 5:0.