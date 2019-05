Ceferin gegen Wochenend-Spiele in Champions League

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat in der Diskussion um die Champions-League-Reform Wochenend-Spiele in der Königsklasse ausgeschlossen. „Ich habe mich sehr gefreut, unsere Zusage wiederholen zu können, mit Ausnahme des Champions-League-Finales an Wochenenden keine UEFA-Klub-Bewerbsspiele zu bestreiten“, sagte Ceferin nach einem Treffen mit Vertretern der UEFA-Mitglieder am Freitag in Budapest.