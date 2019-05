Stihl Tirol legt „orange“ Erfolgsbilanz vor

Geschäftsjahr 2018 verlief sehr positiv

Positiv ausgefallen ist trotz extremer Trockenperioden das Geschäftsjahr 2018. Mit einem Umsatz von knapp 386 Millionen Euro wurde der bisher beste Wert in der Unternehmensgeschichte erreicht. Die Bilanzsumme stieg ebenfalls, sie erreichte den Betrag von 313 Mio. Euro. Dies stellt somit ein deutliches Plus von 72 Mio. Euro zu 2017 dar. Das Eigenkapital kletterte von 2017 mit 117,5 Mio. Euro auf 128,2 Mio. Euro. Damit liegt die Eigenkapitalquote aktuell bei 41 Prozent. Im Februar des Jahres konnte die bisher größte Einzelinvestition am Standort Langkampfen in Betrieb genommen werden.