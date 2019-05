Pulitzer-Preisträger Herman Wouk ist tot

Wouk sei Freitagfrüh in seinem Haus in Palm Springs in Kalifornien gestorben, sagte seine Agentin Amy Rennert der „New York Times“. In zehn Tagen wäre er 104 Jahre geworden. Er habe bis zuletzt an einem neuen Buch gearbeitet, sagte Rennert. Kurz vor seinem 101. Geburtstag hatte Wouk erzählt, dass Schreiben immer noch seine Leidenschaft sei. Was treibt ihn in diesem Alter an? „Ganz einfach“, erklärte der Autor damals: „Etwas zum Schreiben zu haben.“