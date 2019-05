Skandalöses Video: Ist dies das Aus für die FPÖ?

Rechnungshof sollte übergangen werden

Dem noch nicht genug, erklärten die beiden ihrer Gesprächspartnerin auch, wie sie den Rechnungshof umgehen könne. „Es gibt ein paar sehr Vermögende. Die zahlen zwischen 500.000 und eineinhalb bis zwei Millionen“, so Strache in dem Video. Diese Spenden würden aber nicht direkt an die FPÖ, sondern an einen Verein überwiesen werden. „Der Verein ist gemeinnützig, der hat auch nichts mit der Partei zu tun. Dadurch hast du keine Meldungen an den Rechnungshof.“