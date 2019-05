Böllerwurf nach WM-Hit: Frauen halb blind & taub!

Mit schwerwiegenden Folgen nach einem Böllerwurf hat sich am Freitagnachmittag ein Schöffengericht am Wiener Straflandesgericht beschäftigen müssen. Ein 18-Jähriger ist - nicht rechtskräftig - zu 15 Monaten bedingt verurteilt worden, weil er im Juli 2018 im Zuge der Ausschreitungen nach dem WM-Viertelfinal-Sieg der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft in Ottakring den Sprengkörper in die Menge geworfen hatte.