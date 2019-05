Neuer Käufer für die Geister-Apartments gesucht

Beinahe zehn Jahre lang standen die ersten sechs Rohbauten der lange geplanten „Ferienanlage Bad Bruck“ leer, nun kommt in das ehemalige Projekt einer holländischen Investorengruppe Bewegung rein: Nachdem wie berichtet Mitte März über die „Ferienpark Gastein GmbH“ am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet wurde (Passiva: 20,5 Millionen Euro), will Masseverwalter Wolfgang Kleibel die teils bebaute Liegenschaft verkaufen: „Die Verwertung ist bereits in Vorbereitung, wir haben bereits zahlreiche Interessenten aus dem In- und Ausland“, berichtet Kleibel. Schon im Sommer soll der Zuschlag an den Höchstbietenden ergehen. Der Schätzwert der Liegenschaft liegt bei 8,5 Millionen Euro.