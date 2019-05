Justiz stellt Ermittlungen nach Lawinenunglück ein

Am 9. Jänner dieses Jahres ging eine Lawine auf eine Skipiste am Wildkogel in Neukirchen am Großvenediger ab. Nun stellte die Staatsanwaltschaft Salzburg ihre Ermittlungen gegen vier Beschuldigte ein. Den drei Mitgliedern der örtlichen Lawinenwarnkommission und einem Mitarbeiter der Seilbahnen war vorgeworfen worden, gegen ihre Sorgfaltspflicht verstoßen zu haben.