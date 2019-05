Schüler bedroht Lehrer: „Ich werde dich töten“

Die Welle von Gewalt in Linzer Schulen reißt nicht ab. Der neue Tatort: Die Linzer Europaschule, Donnerstag, 12.45 Uhr, im Ethikunterricht: Der Zwölfjährige war die ganze Zeit nicht am Platz geblieben.

Als ihn der Lehrer (56) ermahnte, endlich sitzenzubleiben, wurde der Bub, der einen pädagogischen Sonderbedarf hat und mit zwölf die erste Klasse besucht, noch provokanter. Er nahm sein Handy, zeigte ein Foto mit einem Pferdegebiss vor und sagte zum Pädagogen: „So sehen Sie aus.“ Dieser blieb ruhig, doch das stachelte den Buben noch mehr an. Er ging zum Papiertuch-Spender, der in der Klasse montiert ist, stach mit einem Stift darauf ein.