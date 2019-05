Der Paradiesgarten in Aigen-Schlägl ist eröffnet

Die meisten Blühpflanzen, die in den letzten Wochen in die vielen Beete der rund 25 Schaugärten gesetzt wurden, tragen Bio-Zertifikat. Sie werden nun bis 13. Oktober ihre Farben und Düfte entfalten und den Lauf der Jahreszeiten anschauen, riechen, erleben lassen. Die siebte Landesgartenschau mit dem Motto „Bio.Garten.Eden“ will auf dem 15 Hektar großen Gelände aber noch viel mehr: „Wir zeigen auch, wie Bio auf den Teller kommt“, sagt Geschäftsführerin Barbara Kneidinger. Darum ist die Landwirtschaft großes Thema, sogar Mühlviertler Schafe und Kühe dürfen auf einer Wiese weiden.