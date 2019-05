GTI verstopften die Pyramidenkogel-Auffahrt

Doch auch an den bekannten Hotspots staute es sich. „Es gibt bereits einige Beschwerden von Anrainern, es ist derzeit richtig viel los“, sagte ein Beamter der Polizeiinspektion Velden. Stau und zähflüssigen Verkehr gab es quer durch Velden und an den besucherstarken Kreisverkehren und Tankstellen, sowie rund um den als „Turbokurve“ bekannten Parkplatz am Faaker See.