Alaba trifft, Ribery weint und Bayern ist Meister

Letztlich doch wieder alles wie gehabt in der deutschen Bundesliga! Der FC Bayern holte am Samstag zum siebenten Mal in Serie den Meistertitel. Die Münchener gewannen daheim 5:1 gegen Eintracht Frankfurt (das Team von Adi Hütter hat das EL-Quali-Ticket trotzdem in der Tasche). Neben David Alaba trafen für die Münchener auch noch die tränenreich verabschiedeten Altstars Franck Ribery und Arjen Robben. Dortmunds 2:0-Auswärtssieg bei Mönchengladbach war für das Titel-Wunder also zu wenig.