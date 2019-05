Lkw-Transit: Fliegender Minister auf Tirols Seite

Minister Hofer hatte eine Einladung in den Verkehrsausschuss des Tiroler Landtags angenommen und war um 9.04 Uhr im burgenländischen Punitz mit der Cessna, die ihm und zwei weiteren Besitzern gehört, nach Innsbruck abgehoben. „Der Flug war herrlich, ruhig, nur im Landeanflug hat es geruckelt“, berichtete Hofer, der zum ersten Mal selbst am Steuer in Innsbruck landete. Die Cessna hatte bei blauem Himmel vor Innsbruck in einem 360-Grad-Kreis Höhe abgebaut und von Osten her butterweich aufgesetzt.