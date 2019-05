3:2-Sieg! Admira sichert den Klassenerhalt

Innsbruck nach Halbzeit besser

Die Innsbrucker, in der ersten Hälfte nach vorne völlig harmlos, präsentierten sich nach Seitenwechsel leicht verbessert. Eine Hereingabe des ins Team zurückgekehrten Michael Schimpelsberger prallte an die Latte (60.). In der nächsten Aktion verlängerte der eingewechselte Rakowitz eine Flanke von Roman Kerschbaum ins Tor. Wenig später verlor Kerschbaum den Ball an Kalajdzic. Admiras umworbenes Sturmtalent setzte zu einem Solo an und vollendete es mit einem Schuss unter die Latte.