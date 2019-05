Zwei Fuchsbauten wurden bei Baurodungen zerstört

„In Wüste verwandelt“

Sein Gefühl hat Reinhart nicht getäuscht. In dem Rondell steht inzwischen kein Baum mehr (die Krone berichtete). „Es wurde freilich nicht nur gerodet, man hat das Gelände außerdem gemulcht und in eine Wüste verwandelt. Was aber noch problematischer ist: In der Böschung befanden sich zwei Fuchsbauten – die wurden zerstört. Die Tiere sind tot oder an einen anderen Platz übersiedelt. Das halte ich für Tierquälerei!“