Florianis mit „Matura“

Den Bewerbsdisziplinen der sogenannten Feuerwehrmatura stellten sich 156 Männer und Frauen der heimischen Wehren vergangene Woche in Tulln. 129 erreichten das ersehnte Ziel und erhielten von Landeskommandant Dietmar Fahrafellner das begehrte Leistungsabzeichen in Gold. Befehlsgebung, Hindernisparcours, Brandschutzplankunde, Exerzieren und Hunderte Fragen aus einem vorgegeben Katalog wurden bereits seit Monaten in eigenen Kursen in der Freizeit erarbeitet. Beim fordernden Bewerb wird speziell auf Umsetzbarkeit des Erlernten in der Praxis, Aktualität und Einsatznähe Wert gelegt. Es wurden daher Stationen nach zeitgemäßen Gesichtspunkten gestaltet, die von den Teilnehmern in schnell und sorgfältig abgearbeitet werden mussten. „Schließlich geht es darum, dass man beispielsweise das Führungsverfahren bei Notfällen schnell und ohne viel Überlegen abrufen kann“, heißt es.