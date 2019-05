Ein Jahrhundert im Zeichen der Krankenpflege

Am Ende des ersten Weltkriegs, vor 100 Jahren, startete der erste Ausbildungslehrgang an der Krankenpflegeschule Innrain in Innsbruck. „Dass man die Gründung der Schule in diesen Zeiten der Not, des Hungers und der Arbeitslosigkeit in die Wege geleitet hat, ist wirklich bemerkenswert“, betonte Walter Draxl, Direktor des AZW, bei der Jubiläumsfeier. Heute bietet die Einrichtung eine solide Pflegeausbildung und für bereits im Beruf stehende Pflegepersonen 20 Weiterbildungen und sieben Sonderausbildungen.