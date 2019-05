Mammuts und Löwen als Ursteirer

Es ist eine Zeitreise in die Welt, wie sie während der letzten großen Eiszeit vor etwa 30.000 bis 15.000 Jahren ausgeschaut hat. Und man möchte es nicht glauben, wie lebendig es in dieser Epoche in der Steiermark zugegangen ist. So war das Gebiet südlich von Leoben auch während der kältesten Phasen nicht von Eis bedeckt und diente zahlreichen Lebewesen, darunter auch dem Menschen, als Lebensraum. Funde aus steirischen Höhlen belegen die Existenz von heute längst ausgestorbenen Tieren wie Mammuts, Höhlenbären, Wollnashörnern und Höhlenlöwen. Sie alle findet man als lebensgroße Nachbildung oder als Skelett-Abguss in dieser sehenswerten Ausstellung.