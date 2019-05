Hütter zu Jovic-Deal: Haben alles richtig gemacht

In seinen knapp zwei Jahren als Bundesliga-Profi hat Luka Jovic ordentlich Eindruck hinterlassen. Seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ist bemerkenswert, sein Fünferpack gegen Fortuna Düsseldorf war historisch. An diesem Samstag könnte der junge Serbe nun erneut auf sich aufmerksam machen, wenn er Eintracht Frankfurt in den Europapokal schießen und seinem einstigen Ziehvater Niko Kovac die Meisterschaft verderben sollte. Aber dann?