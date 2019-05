Wahlkarten noch eine Woche erhältlich

Die ausgefüllten Wahlkarten können per Post geschickt werden und müssen bis spätestens am Wahltag um 17.00 Uhr bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft eintreffen. Zusätzlich können sie am Wahltag bis 17.00 Uhr in jeder Bezirkshauptmannschaft oder österreichweit in einem Wahllokal während der Öffnungszeiten abgegeben werden.