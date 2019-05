„Mäuse“ auf Besuch im Zug

Einen besonderen Tag in Salzburg haben 19 Kinder aus der Mäusegruppe vom Kindergarten Stiftsgasse in Seekirchen am Hauptbahnhof in Salzburg erlebt. Die ÖBB ermöglichten ihnen einen aufregenden Blick hinter die Kulissen des Eisenbahnbetriebs. Höhepunkt für die Drei- bis Sechsjährigen war der Besuch im Führerstand einer Talent-Nahverkehrsgarnitur. Dort konnten die kleinen Bahnfahrer dem Lokführer bei seiner Arbeit über die Schulter schauen und ihm Fragen stellen. Für ein Erinnerungsfoto nahmen die Nachwuchsbahnfahrer dann auch selbst mit funkelnden Augen am Führerstand Platz und fühlten sich wie echte Lokführer. Auch für die Kindergartenpädagoginnen war der Ausflug etwas Besonderes: „Es war ein toller Tag - davon werden die Kinder sicher noch lange sprechen!“