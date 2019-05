Tiroler Landwirt (28) von Stier attackiert

Ein 28-jähriger Landwirt ist am Donnerstagabend in Brixen im Thale in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von einem Stier attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, hatte der Bauer das Tier am Zaumzeug zurück in den Stall geführt. Als er das Zaumzeug abnehmen wollte, stieß ihn der Stier mit seinem Kopf zu Boden und schob ihn auch noch durch den Stall.