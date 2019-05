Federer gibt in Rom auf - Nadal weiter souverän

„Ich bin enttäuscht, dass ich heute nicht antreten kann“, erklärte Federer. Er hoffe, dass er im nächsten Jahr zurück sein könne in einer seiner Lieblingsstädte. Der Verzicht dürfte eine Vorsichtsmaßnahme in Hinblick auf die am Sonntag in einer Woche beginnenden French Open sein. Federer war letztmals 2015 beim Grand-Slam-Turnier in Paris angetreten.