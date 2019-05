Chelsea-Star verletzt sich bei Charity-Test schwer

Chelsea muss im Europa-League-Finale gegen Arsenal und danach auch für längere Zeit auf den englischen Fußball-Nationalspieler Ruben Loftus-Cheek verzichten. Der 23-jährige Mittelfeldspieler zog sich am Mittwoch bei einem Charity-Testspiel in den USA einen Achillessehnenriss zu und wurde laut Clubangaben am Donnerstag operiert.