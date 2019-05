Eine Städtereiseperle unweit von Österreich

Ihre Art, die Vielfalt der Hauptstadt zu erleben

Diese pulsierende grüne Stadt vereint sowohl den Charme einer Boutique-Hauptstadt als auch das Selbstbewusstsein einer großen europäischen Metropole, die unzählige Erlebnisse bietet. Der Sommer in Ljubljana ist immer lebhaft.

Das Ljubljana-Festival ist von einem Programm hochkarätiger künstlerischer Events geprägt, während die meisten kostenlosen Veranstaltungen die Straßen und Märkte der Stadt belegen. Es gibt ein großes Angebot an Open Air-Veranstaltungen. Genießen Sie zum Beispiel das Ana Desetnica Straßentheater-Festival, sehen Sie sich einen Film im Kino unter den Sternen an der Burg von Ljubljana an oder genießen Sie die nächtlichen Veranstaltungen in der Altstadt.

Lernen Sie das Kulturerbe in vielen Museen und Galerien kennen. In der Nationalgalerie befindet sich die größte Kunstsammlung Sloweniens, darunter der ursprüngliche Robba-Brunnen - der, der nämlich vor dem Rathaus steht, ist lediglich eine Kopie. In unmittelbarer Nähe befindet sich das slowenische Nationalmuseum, in dem die Ausstellungsstücke zu finden sind, die zum Weltkulturerbe gehören. Darunter befindet sich die 60.000 Jahre alte Neandertalerflöte.

Abgerundet wird das Angebot der Zentralmuseen durch eine Reihe kleinerer Museen, Galerien und Kunststätten, in denen immer etwas los ist. Entdeckenswert.