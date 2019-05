In diesen Fällen sagen wir Danke!

Problem mit Küchenherd

Einen mit Holz beheizbaren Küchenherd hatte Manfred O. im vergangenen November erworben. „Nach nur zwei Wochen Betrieb ist am Rahmen des Ofens das Email gesprungen“, berichtete der Leser. Nach einer Reklamation erhielt der Leser einen neuen Rahmen. Der war bereits beim Auspacken beschädigt. Also wurde das Teil wieder getauscht, doch das Problem bestand abermals - das ging weitere zwei Male so. Weil Herr O. auf seine neuerliche Beschwerde länger keine Antwort erhielt, schrieb er uns. Auf unsere Anfrage hin hat Haas+Sohn Ofentechnik rasch eine Lösung gefunden. „Ich habe den neuen Herdrahmen sowie zwölf Packungen Kohleanzünder erhalten“, zeigte sich Herr O. zufrieden.