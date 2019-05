England-Star Rose: Klub prüfte, ob er verrückt sei

Rose hatte sich vergangenen Sommer laut eigenen Angaben mit einem anderen Klub unterhalten. Dieser hätte sich gerne mit ihm getroffen, nur um zu überprüfen, dass er nicht „verrückt“ sei. Das berichtete Rose in einer Gesprächsrunde der BBC, an der unter anderem auch Englands Teamchef Gareth Southgate und Ex-Star Thierry Henry teilnahmen, und die am Sonntag ausgestrahlt wird.