Nach Brand hilft die Stadt Lienz

Unachtsamkeit war die Ursache des Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Lienz; entweder mit Müll, einer Zigarette oder einer Kerze. Wie berichtet, sind sechs Wohnungen zerstört worden. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik war noch in der Nacht zum Mittwoch am Brandort; die Stadt koordiniert nun die Hilfsmaßnahmen.