Endlich musizieren lernen!

Die beiden ausgebildeten Musiklehrer Frank Geertsma und Christian Grosskopf wollen mit ihrer Plattform Lessondo diese beiden Interessengruppen zusammenbringen. Ihre Internetseite geht sehr ausführlich und detailliert auf verschiedene Suchkriterien ein, die erste Phase startet in Wien, das Start-up soll aber in Zukunft auf Musikbegeisterte in ganz Europa ausgedehnt werden.