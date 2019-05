Finale mit Conchita und Madonna, aber ohne Paenda

Paenda schaffte es nicht in die Top 10 - trotzdem geht es im Finale des Song Contests für Österreich heute Abend um die Wurst. ESC-Siegerin Conchita wird in der Expo Tel Aviv nämlich Schwedens Siegerhit „Heroes“ performen. Ebenfalls die Bühne rocken will übrigens Superstar Madonna, deren Auftritt bis zuletzt nicht sicher war. Wer sich heuer schließlich den Sieg beim Song Contest holen wird - alle Songs und Kandidaten sehen Sie oben im Video -, das erfahren Sie ab 21 Uhr live hier auf krone.at!