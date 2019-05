EU-Wahl: FPÖ und SPÖ bei Facebook-Werbung führend

Knapp 400.000 Euro haben die österreichischen Parteien seit März in Facebook-Werbung investiert. An der Spitze liegen laut den am Freitag vom sozialen Netzwerk veröffentlichten Zahlen FPÖ und SPÖ mit jeweils über 120.000 Euro vor der ÖVP mit 58.000 Euro. Zum Vergleich: SPÖ und FPÖ haben ihr gesamtes EU-Wahlbudget mit je 3,5 Millionen Euro beziffert, die ÖVP nennt keine Zahlen.