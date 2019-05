Opposition: Strache soll Neonazi Küssel klagen

Pilz: „Legen Sie offen, was Küssel gegen Sie in der Hand hat!“

Auch JETZT-Abgeordneter Peter Pilz forderte Strache auf, Küssel zu klagen. Dessen Äußerungen verstehe er als „offene Drohung an den Vizekanzler“. Daher fordert er Strache per Aussendung auf: „Herr Vizekanzler, legen Sie offen, was Küssel gegen Sie in der Hand hat!“