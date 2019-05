„Daten aktualisieren“ kostete Salzburgerin 2700 €

Ein unglücklicher Zufall: Kurz nachdem Karin L. eine neue Kreditkarte erhalten hatte, bekam sie eine E-Mail, angeblich von ihrer Bank. „Darin stand, dass ich meine Daten aktualisieren muss, da die Karte sonst gesperrt wird“, so die Leserin. Die Salzburgerin folgte vorschnell der Anleitung in der Nachricht. Zweimal erhielt sie einen PIN-Code auf ihr Handy, den sie auf einer Internetseite, die jener ihrer Bank ähnlich sah, eingab. So autorisierte Frau L. Zahlungen an Betrüger. Schaden: 2700 Euro. Sie zeigte den Fall polizeilich an, sprach mit ihrer Bank. Die lehnte eine Haftung ab, da Frau L. grob fahrlässig gehandelt habe.