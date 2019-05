Der „Krone“-Wildtiergipfel: Es tut sich was!

Jeder von uns trägt Verantwortung

Denn kaum jemand denkt bei einer Skitour an Wildtiere. Wir genießen den Ausblick, den glitzernden Schnee und die pulvrige Abfahrt. Doch während wir Spaß und Freude dabei erleben, versetzen wir Reh & Co. in Angst und Schrecken. Im Winter schrauben Wildtiere den Stoffwechsel massiv nach unten. Werden sie jedoch gestört und müssen fliehen, wird in einem Augenblick eine Unmenge an Energie verbraucht. Passiert so etwas öfter, wird das Tier dies nicht überleben. Kaum jemand tut das vorsätzlich und mit Absicht, sondern meist aus Unwissenheit. Aus diesem Grund wurde beschlossen, dass die „Krone“ in Zusammenarbeit mit allen Vertretern des Wildtiergipfels einen Folder erarbeitet. Dieser soll allen Österreichern/innen aufzeigen, wie sie sich im Wald, auf dem Berg oder bei Skitouren bestmöglich verhalten sollen, um den tierischen Bewohnern nicht zu schaden.